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        Kayıp 8 yaşındaki Narin için arama çalışması başlatıldı

        DİYARBAKIR'da dün öğlen saatlerinde gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Narin Güran (8) için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 15:08 Güncelleme: 22.08.2024 - 15:15
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        Kayıp 8 yaşındaki Narin için arama çalışması başlatıldı
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        DİYARBAKIR’da dün öğlen saatlerinde gittiği Kur’an kursundan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Narin Güran (8) için arama çalışması başlatıldı. Mahallenin yakınından geçen sulama kanalı ve bölgede arama çalışmaları sürüyor.

        Olay, dün öğlen saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kur’an kursuna giden Narin Güran, kurs çıkışı evine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle birlikte yapılan aramadan da sonuç alınmayınca 21.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve koku alma köpekleri sevk edildi. Mahallenin yakınından geçen sulama kanalı ve çevrede ekiplerin Narin’i arama çalışması sürüyor.

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        Galeri

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