Kayıp 8 yaşındaki Narin için arama çalışması başlatıldı (3)
YOLKENARINDA TERLİĞİ BULUNDUDiyarbakır'da dün öğlen saatlerinde gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Narin Güran için arama çalışması sürerken, yol kenarında bir çocuk terliği bulundu.
YOLKENARINDA TERLİĞİ BULUNDU
Diyarbakır’da dün öğlen saatlerinde gittiği Kur’an kursundan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Narin Güran için arama çalışması sürerken, yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin’in anne ve babasına gösterildi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğu teyit etti. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürülürken, Narin’i arama çalışmaları sürüyor.
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