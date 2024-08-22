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        Kayıp 8 yaşındaki Narin için arama çalışması başlatıldı (3)

        YOLKENARINDA TERLİĞİ BULUNDUDiyarbakır'da dün öğlen saatlerinde gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Narin Güran için arama çalışması sürerken, yol kenarında bir çocuk terliği bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 23:55 Güncelleme: 23.08.2024 - 00:00
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        Kayıp 8 yaşındaki Narin için arama çalışması başlatıldı (3)
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        YOLKENARINDA TERLİĞİ BULUNDU

        Diyarbakır’da dün öğlen saatlerinde gittiği Kur’an kursundan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Narin Güran için arama çalışması sürerken, yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin’in anne ve babasına gösterildi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğu teyit etti. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürülürken, Narin’i arama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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