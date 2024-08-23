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        Narin'i arama çalışmaları 2'nci gününde: 'Sanki yer yarıldı içine girdi' (2)

        VALİLİKTENAÇIKLAMADiyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 2 gün önce öğle saatlerinde gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları sürerken, valilikten konu ile ilgili açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 14:50 Güncelleme: 23.08.2024 - 14:55
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        Narin'i arama çalışmaları 2'nci gününde: 'Sanki yer yarıldı içine girdi' (2)
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        VALİLİKTENAÇIKLAMA

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 2 gün önce öğle saatlerinde gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları sürerken, valilikten konu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı olan Tavşantepe Mahallesi’nde ikamet eden Arif Güran (44) isimli şahıs, kızı olan Narin Güran'ın (8) 21 Ağustos 2024 günü saat 15.30 sıralarında kayıp olduğunu ve tüm aramalarına rağmen bulamadıklarını beyan ederek 21 Ağustos 2024 günü saat 20.15 sıralarında komutanlığımıza müracaatta bulunmuştur. Kayıp kız çocuğu Narin Güran‘ın bulunabilmesi amacı ile Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri(JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timince Tavşantepe Mahallesi ve diğer bölgelerde geniş çaplı arama faaliyetine devam edilmektedir" denildi.

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