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        Narin'in arama çalışmaları 2'nci gününde; 'Sanki yer yarıldı içine girdi' (4)

        BAKANYERLİKAYA, NARİN'İN BABASIYLA GÖRÜŞTÜDiyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 2 gün önce öğle saatlerinde gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları sürerken; Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Sur Kaymakamı Asım Solak ve Hazro Belediye Başkanı Fuat Mehmetoğlu, aileyi ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 17:14 Güncelleme: 23.08.2024 - 17:20
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        Narin'in arama çalışmaları 2'nci gününde; 'Sanki yer yarıldı içine girdi' (4)
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        BAKANYERLİKAYA, NARİN'İN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 2 gün önce öğle saatlerinde gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları sürerken; Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Sur Kaymakamı Asım Solak ve Hazro Belediye Başkanı Fuat Mehmetoğlu, aileyi ziyaret etti. Vali Zorluoğlu, ziyarette İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayarak Narin'in babası Arif Güran ile görüştürdü. Güran, kızını arama çalışmalarında verdiği destekten ötürü Bakan Yerlikaya'ya teşekkür etti. Ekiplerin seferber olarak kızını aradığını ifade eden Güran, "Sayın Bakanım Rabb’im sizden razı olsun. Emniyetimiz, valimiz, jandarma komutanımız nefes almadan arıyorlar ama bir türlü bir ipucu bulamadık. Rabb’im devletin eksikliğini vermesin. Bizim burada sahipsiz olmadığımız bellidir, devlet yanımızdadır" dedi.

        'KENDİSİNDEN SADECE BİR TERLİK BULUNABİLDİ'

        Vali Zorluoğlu da yanlarında olmak ve taleplerini dinlemek amacıyla aileye ziyarette bulunduklarını söyledi. Zorluoğlu, "Bir plan dahilinde bütün ihtimalleri de göz önünde bulundurarak çocuğumuzu arıyoruz. Birkaç günden beri bu faaliyetler devam ediyor. Dağ, taş demeden bu çevrede aranmadık yer kalmadı. Kendisinden sadece bir terlik bulunabildi. O çerçevede inşallah bu çalışmalar usanmadan devam edecek. İnşallah bu çabalarımız olumlu sonuçlanır ve buradan Türkiye'ye güzel bir haber veririz" diye konuştu.

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