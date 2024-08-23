Narin'in arama çalışmaları 2'nci gününde; 'Sanki yer yarıldı içine girdi' (4)

BAKANYERLİKAYA, NARİN'İN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 2 gün önce öğle saatlerinde gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları sürerken; Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Sur Kaymakamı Asım Solak ve Hazro Belediye Başkanı Fuat Mehmetoğlu, aileyi ziyaret etti. Vali Zorluoğlu, ziyarette İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayarak Narin'in babası Arif Güran ile görüştürdü. Güran, kızını arama çalışmalarında verdiği destekten ötürü Bakan Yerlikaya'ya teşekkür etti. Ekiplerin seferber olarak kızını aradığını ifade eden Güran, "Sayın Bakanım Rabb’im sizden razı olsun. Emniyetimiz, valimiz, jandarma komutanımız nefes almadan arıyorlar ama bir türlü bir ipucu bulamadık. Rabb’im devletin eksikliğini vermesin. Bizim burada sahipsiz olmadığımız bellidir, devlet yanımızdadır" dedi.