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        Narin'i arama çalışmaları 2'nci gününde; 'Sanki yer yarıldı içine girdi' (6)

        HALA:NARİN'İN GİDİŞİ OLDU, GELİŞİ OLMADI Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 2 gün önce öğle saatlerinde gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan Narin Güran'ın halası Azize Kaya, okulun güvenlik kamerasına baktıklarında sadece yukarı çıktığını, ondan sonra herhangi bir iz bulamadıklarını söyleyerek, "Narin, annesine aç olduğunu, yemek yedikten sonra kursa gideceğini, oradan da Mersin'den tatilden dönen amcasını özlediğini, ziyarete gideceği söyleyince annesi yemek verip gönderdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 20:07 Güncelleme: 23.08.2024 - 20:10
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        Narin'i arama çalışmaları 2'nci gününde; 'Sanki yer yarıldı içine girdi' (6)
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        HALA:NARİN'İN GİDİŞİ OLDU, GELİŞİ OLMADI 

        Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 2 gün önce öğle saatlerinde gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan Narin Güran'ın halası Azize Kaya, okulun güvenlik kamerasına baktıklarında sadece yukarı çıktığını, ondan sonra herhangi bir iz bulamadıklarını söyleyerek, "Narin, annesine aç olduğunu, yemek yedikten sonra kursa gideceğini, oradan da Mersin’den tatilden dönen amcasını özlediğini, ziyarete gideceği söyleyince annesi yemek verip gönderdi. Narin’in gidişi oldu, gelişi olmadı. Okulun güvenlik kameralarına baktıklarında Narin, yukarı çıktıktan sonra hiçbir iz yok. O terlik Narin’in değil. Numaralar farklı çıktı. Narin akıllı, iyi ve küçük bir kızdır. Kimseye zararı olmayan bir kızdır. Herkesin desteği var. Herkes onu arıyor. Allah herkesten razı olsun. Devletimizden razı olsun. İnsanlar Narin’i bulsunlar ne isteseler vereceğiz. Sadece bunu istiyoruz. Bir anne ve babanın ciğerini yakmasınlar" dedi. 

        'DEVLETİMİZ 2 GÜNDÜR NARİN İÇİN SEFERBER OLMUŞ'

        Babaanne Süheyla Güran ise güvenlik güçlerinin her şeyi yaptığını fakat Narin'in hala bulunamadığını belirterek, "Narin’in bulunması için dünyayı önümüze almışız. Biz kızımızı çok istiyoruz. Devletimiz 2 gündür Narin için seferber olmuş. Allah hepsinden razı olsun. Devlet şu ana kadar her şey yaptı ama hala kızımızı göremedik" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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