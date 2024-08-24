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        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde; 9 bin 300 araç kontrol edildi (3)

        MAHALLEDEKİÜSTÜ KAPALI SU KUYUSU AÇILDI, İÇİNDEN TAHTA VE TUĞLA PARÇALARI ÇIKTIDiyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Narin Güran için arama çalışmaları sürerken, evlerine yakın yerde bulunan üzeri kapalı boş su kuyusu AFAD ekipleri tarafından açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 18:18 Güncelleme: 24.08.2024 - 18:20
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        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde; 9 bin 300 araç kontrol edildi (3)
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        MAHALLEDEKİÜSTÜ KAPALI SU KUYUSU AÇILDI, İÇİNDEN TAHTA VE TUĞLA PARÇALARI ÇIKTI

        Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Narin Güran için arama çalışmaları sürerken, evlerine yakın yerde bulunan üzeri kapalı boş su kuyusu AFAD ekipleri tarafından açıldı. Ekipler halat yardımıyla kuyuya indi. Yapılan çalışmada kuyudan tahta ve tuğla parçaları çıktı. Narin’i arama çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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