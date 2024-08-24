Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde; 9 bin 300 araç kontrol edildi (3) MAHALLEDEKİÜSTÜ KAPALI SU KUYUSU AÇILDI, İÇİNDEN TAHTA VE TUĞLA PARÇALARI ÇIKTIDiyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Narin Güran için arama çalışmaları sürerken, evlerine yakın yerde bulunan üzeri kapalı boş su kuyusu AFAD ekipleri tarafından açıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.08.2024 - 18:18 Güncelleme: 24.08.2024 - 18:20 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL