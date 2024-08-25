Baraj kapakları açılınca su seviyesi yükselen nehirde oluşan adacıkta mahsur kalan 9 kişilik aile kurtarıldı
DİYARBAKIR'da, nehir kıyısında piknik yapan ve baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kalan 9 kişilik aile, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
DİYARBAKIR'da, nehir kıyısında piknik yapan ve baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kalan 9 kişilik aile, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi’nden geçen Dicle Nehri’nde meydana geldi. Nehir kıyısında piknik yapan 9 kişilik aile, açılan baraj kapakları dolayısıyla su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kaldı. İhbarla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bot yardımıyla aileyi alarak güvenli bölgeye çıkardı.
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