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        Baraj kapakları açılınca su seviyesi yükselen nehirde oluşan adacıkta mahsur kalan 9 kişilik aile kurtarıldı

        DİYARBAKIR'da, nehir kıyısında piknik yapan ve baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kalan 9 kişilik aile, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 01:32 Güncelleme: 25.08.2024 - 01:35
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        Baraj kapakları açılınca su seviyesi yükselen nehirde oluşan adacıkta mahsur kalan 9 kişilik aile kurtarıldı
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        DİYARBAKIR'da, nehir kıyısında piknik yapan ve baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kalan 9 kişilik aile, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi’nden geçen Dicle Nehri’nde meydana geldi. Nehir kıyısında piknik yapan 9 kişilik aile, açılan baraj kapakları dolayısıyla su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kaldı. İhbarla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bot yardımıyla aileyi alarak güvenli bölgeye çıkardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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