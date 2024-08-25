Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Narin'in evlerinin yakınında, kayalıklarda kan lekeleri bulundu

        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 17:20 Güncelleme: 25.08.2024 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narin'in evlerinin yakınında, kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları sürüyor. Narin'in evine yaklaşık 20 metre mesafede yakınlarının kayalıklar üzerinde tespit ettiği kan lekeleri üzerine jandarma bölgede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, kan lekelerinin olduğu kaya parçalarını alarak, incelemek üzere laboratuvara götürdü.

        Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü Kur'an kursuna giden Narin Güran, kurs çıkışı eve dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle birlikte yapılan aramadan da sonuç alınmayınca Narin'in babası Arif Güran akşam saat 20.15'te karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri(JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalarda jandarmaya ait helikopterle de havadan destek verdi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlar arandı. Çalışmalarda, bugüne kadar köye giriş ve çıkış yapan araçlar dahil olmak üzere 10 bine yakın araç kontrol edildi.

        Ayrıca Narin’in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos tarihinde saat 15.15'teki görüntülerinde Narin’in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp evine doğru gittiği yer aldı.

        EVLERİNE 20 METRE MESAFEDE KAYALIKLARDA KAN LEKELERİ

        Arama çalışmalarının 4’üncü gününde, Narin’in güvenlik kamerasında yöneldiği görülen patika yolun yaklaşık 50 metre ilerisindeki tepede, evlerine yaklaşık 20 metre mesafede bulunan kayalıklarda yakınları kan lekeleri gördü. Jandarmaya haber verilmesiyle kan lekelerinin olduğu alan çembere alındı. Baba Arif Güran da bölgeye gelerek jandarmayla görüştü. Olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları çalışmaların ardından, kan lekelerinin olduğu kaya parçalarını delil torbalarına koyarak, incelemek üzere laboratuvara götürdü. Yapılacak incelemenin ardından kanın kime ait olduğu belirlenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Başkentte sağanak sele yol açtı!
        Başkentte sağanak sele yol açtı!
        G.Saray'ın Young Boys 11'i netleşiyor
        G.Saray'ın Young Boys 11'i netleşiyor
        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
        Konya'da dehşet! 5 yaşındaki kızını öldürdü, "eşime ateş ettim" dedi
        Konya'da dehşet! 5 yaşındaki kızını öldürdü, "eşime ateş ettim" dedi
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        Genç Neslihan'ın şüpheli ölümü: Doktorun "Mutluluk ameliyatı" diyerek paylaştığı video ortaya çıktı
        Genç Neslihan'ın şüpheli ölümü: Doktorun "Mutluluk ameliyatı" diyerek paylaştığı video ortaya çıktı
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları h...
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları h...
        Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları havadan ve kar...
        Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları havadan ve kar...
        Diyarbakır Valiliği'nden kaybolan 8 yaşındaki Narin'e ilişkin açıklama:
        Diyarbakır Valiliği'nden kaybolan 8 yaşındaki Narin'e ilişkin açıklama:
        Baraj kapakları açılınca su seviyesi yükselen nehirde oluşan adacıkta mahsu...
        Baraj kapakları açılınca su seviyesi yükselen nehirde oluşan adacıkta mahsu...
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde; 9 bin 300 araç kontrol edildi (3)
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde; 9 bin 300 araç kontrol edildi (3)
        Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları sürüyor
        Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları sürüyor