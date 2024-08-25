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        Narin'in evlerinin yakınında, kayalıklarda kan lekeleri bulundu (4)

        NARİN'İNAİLESİNİN EVİ DAHİL 18 EVDE YENİDEN ARAMA YAPILDIDiyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları sürerken, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve komandolar tarafından akşam saatlerinde eş zamanlı olarak Narin'in ailesinin evinin de dahil olduğu 18 evde ve 3 samanlıkta yeniden arama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 22:15 Güncelleme: 25.08.2024 - 22:20
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        Narin'in evlerinin yakınında, kayalıklarda kan lekeleri bulundu (4)
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        NARİN'İNAİLESİNİN EVİ DAHİL 18 EVDE YENİDEN ARAMA YAPILDI

        Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları sürerken, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve komandolar tarafından akşam saatlerinde eş zamanlı olarak Narin'in ailesinin evinin de dahil olduğu 18 evde ve 3 samanlıkta yeniden arama yapıldı. 

        EN SON GÖRÜLDÜĞÜ NOKTADA ARKADAŞLARIYLA CANLANDIRMA YAPILDI

        Ayrıca, Narin’in 21 Ağustos’ta güvenlik kameralarına en son yansıdığı bölgede, yürüdüğü arkadaşlarından 2’siyle canlandırma yapıldı. Pedagog eşliğinde yapılan canlandırmada çocuklar Narin’i en son gördükleri yeri jandarmaya gösterdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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