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        Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde; 11 bin dönüm alan tarandı, 130 kişinin ifadesi alındı (2)

        BATAKLIKVE SAZLIK ALANLARDA ARAMADiyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmalarının 6'ncı gününde AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma, Kayapınar Belediyesi Arama Kurtarma ile gönüllülerden oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip, öğleden sonra mahallenin aşağısındaki sazlık ve bataklık alanda arama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 17:15 Güncelleme: 26.08.2024 - 17:20
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        Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde; 11 bin dönüm alan tarandı, 130 kişinin ifadesi alındı (2)
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        BATAKLIKVE SAZLIK ALANLARDA ARAMA

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmalarının 6’ncı gününde AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma, Kayapınar Belediyesi Arama Kurtarma ile gönüllülerden oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip, öğleden sonra mahallenin aşağısındaki sazlık ve bataklık alanda arama yaptı. Yaklaşık 4 saat devam eden arama faaliyetinden bir sonuç alınamadı. Jandarma ekipleri de gün boyu, mahalle çevresinde farklı noktalarda kurdukları uygulama noktalarında giriş ve çıkış yapan araçlarda arama yaptı.

        Emrah KIZIL-Selim KAYA-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

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