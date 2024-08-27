Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Apartman dairesindeki yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        DİYARBAKIR'da, 6 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü Yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 17:26 Güncelleme: 27.08.2024 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Apartman dairesindeki yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR’da, 6 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü Yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

        Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki 6 katlı Kaya Apartmanı’nda öğle saatlerinde yangın çıktı. Apartmanın en üst katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ukrayna'dan balistik füze testi
        Ukrayna'dan balistik füze testi
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Bir maçtan fazlası!
        Bir maçtan fazlası!
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        27 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        27 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı
        Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Kamyonetin altında kalan Yusuf öldü, amcası gözaltında
        Kamyonetin altında kalan Yusuf öldü, amcası gözaltında
        Dicle Nehri'ndeki ceset, 4 gündür aranan Murat'a ait çıktı
        Dicle Nehri'ndeki ceset, 4 gündür aranan Murat'a ait çıktı
        Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde; su kuyuları ile mısır ve pamuk tar...
        Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde; su kuyuları ile mısır ve pamuk tar...
        Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde...
        Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde...
        Diyarbakır'da kayıp kişinin cesedi Dicle Nehri'nde bulundu
        Diyarbakır'da kayıp kişinin cesedi Dicle Nehri'nde bulundu
        Diyarbakır'da trafik denetimleri yapıldı
        Diyarbakır'da trafik denetimleri yapıldı