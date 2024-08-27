Dicle Nehri'ndeki ceset, 4 gündür aranan Murat'a ait çıktı

Cesedin, 24 Ağustos'ta Akpınar Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Murat Yıldız'a ait olduğu belirlendi. Yıldız'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bismil ilçesi kırsal Korukçu Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri'nde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan kişinin boğulduğu tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.