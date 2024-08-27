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        Kamyonetin altında kalan Yusuf öldü, amcası gözaltında

        DİYARBAKIR'ınBismil ilçesinde amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan Yusuf Coşkun (9), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 17:58 Güncelleme: 27.08.2024 - 18:00
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        Kamyonetin altında kalan Yusuf öldü, amcası gözaltında
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        DİYARBAKIR'ınBismil ilçesinde amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan Yusuf Coşkun (9), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Aralık Mahallesi Türkmen Caddesi'nde meydana geldi. Ailesi ile tarlaya patlıcan toplamaya giden Yusuf Coşkun, geri manevra yapmak isteyen amcası Adnan Coşkun'un kullandığı kamyonetin altında kaldı. Amcası tarafından Bismil Devlet Hastanesi'ne götürülen Yusuf Coşkun, kurtarılamadı. Amca gözaltına alınırken, cenaze otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Adnan Coşkun'un ilk ifadesinde, sabah saatlerinde tarlaya patlıcan toplamak için geldiklerini, toplanan patlıcanları yüklemek için kamyoneti hareket ettirdiği sırada bir şeyin üzerinden geçtiğini hissettiğini, indiğinde de yeğeni Yusuf'un yaralandığını gördüğünü ve Bismil Devlet Hastanesi'ne götürdüğünü söyledi. Soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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