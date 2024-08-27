Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde; su kuyuları ile mısır ve pamuk tarlaları aranıyor (4)

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları kapsamında gelen bir ihbar üzerine jandarma ekipleri, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan derede çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi’nden talep edilen kepçe ile başlatılan çalışmalarda deredeki suyun debisinin düşürüleceği, ardından da dere boyunca arama çalışması başlatılacağı belirtildi.

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