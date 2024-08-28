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        Narin'i arama çalışmaları 8'inci gününde; 1 şüpheli gözaltında (2)

        BİRTERLİK DAHA BULUNDU; NUMARASI UYUŞMADIDiyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmalarının 8'inci gününde, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki derede dün başlatılan çalışmalarda su debisi düşürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 13:46 Güncelleme: 28.08.2024 - 13:50
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        Narin'i arama çalışmaları 8'inci gününde; 1 şüpheli gözaltında (2)
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        BİRTERLİK DAHA BULUNDU; NUMARASI UYUŞMADI

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmalarının 8’inci gününde, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki derede dün başlatılan çalışmalarda su debisi düşürüldü. Bölgede yapılan aramalarda bir çocuk terliği bulundu. Aile ile yapılan görüşmede terlik numarasının Narin’inkinden farklı olduğu belirtildi. Terlik incelemeye alınırken, bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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