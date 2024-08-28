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        Narin'i arama çalışmaları 8'inci gününde; 1 şüpheli gözaltında (4)

        4METRELİK SU KUYUSUNDA ARAMADiyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran için başlatılan arama çalışmalarının 8'inci gününde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin mahalledeki su kuyularında başlattığı çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 18:36 Güncelleme: 28.08.2024 - 18:40
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        Narin'i arama çalışmaları 8'inci gününde; 1 şüpheli gözaltında (4)
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        4METRELİK SU KUYUSUNDA ARAMA

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran için başlatılan arama çalışmalarının 8’inci gününde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin mahalledeki su kuyularında başlattığı çalışmalar sürüyor. Dalgıç ekipler, derinliği 4 metreyi bulan su kuyularına yeniden girerek, arama çalışması yaptı. Aramalarda Narin’e bir ize rastlanmadı. 

        Öte yandan, mahallede oluşturulan uygulama noktalarında mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlardaki arama çalışması da sürüyor.

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