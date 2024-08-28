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        Narin'i arama çalışmaları 8'inci gününde; 1 şüpheli gözaltında (5)

        GÖZALTINDAKİŞÜPHELİ AĞABEYDiyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları sürerken, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin ağabeyi E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 21:14 Güncelleme: 28.08.2024 - 21:14
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        Narin'i arama çalışmaları 8'inci gününde; 1 şüpheli gözaltında (5)
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        GÖZALTINDAKİŞÜPHELİ AĞABEY

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları sürerken, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin ağabeyi E.G. (18) olduğu öğrenildi. Kollarında ısırık izleri olduğu belirlenen E.G.'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği, yapılacak incelemeden sonra ise tekrar Diyarbakır'a getirileceği öğrenildi. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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