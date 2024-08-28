Narin'i arama çalışmaları 8'inci gününde; 1 şüpheli gözaltında (5)

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları sürerken, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin ağabeyi E.G. (18) olduğu öğrenildi. Kollarında ısırık izleri olduğu belirlenen E.G.'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği, yapılacak incelemeden sonra ise tekrar Diyarbakır'a getirileceği öğrenildi.

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