Narin'i arama çalışmalarında 9'uncu gün; ağabeyin kolundaki ısırık izi Narin'e ait değil (2)

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıp Narin Güran'ı arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi E.G.'nin kolundaki ısırık izi ile ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumundaki inceleme tamamlandı. İncelemeye ilişkin hazırlanan rapor, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Raporda, ısırık izinin Narin'e ait olmadığı belirtildi.

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