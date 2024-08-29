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        Bingöl'de 7.5 büyüklüğünde deprem senaryosu ile 'Deprem Saha Tatbikatı' düzenlendi (2)

        ELAZIĞVE DİYARBAKIR'DA DA DÜZENLENDİBingöl'ün Karlıova ilçesinde 7.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 19:00 Güncelleme: 29.08.2024 - 19:05
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        Bingöl'de 7.5 büyüklüğünde deprem senaryosu ile 'Deprem Saha Tatbikatı' düzenlendi (2)
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        ELAZIĞVE DİYARBAKIR'DA DA DÜZENLENDİ

        Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 7.5 büyüklüğünde deprem senaryosuyla yapılan tatbikat, Elazığ ve Diyarbakır’da da devam etti. Elazığ’da düzenlenen koordinasyon toplantısında, senaryo gereği yaşanan depremde etkilenen bölgelere gerekli müdahaleler yapıldı. Toplantıya Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Üyeleri katıldı. Tatbikatı yöneten Vali Numan Hatipoğlu, depremin etkileri ve yürütülen çalışmalar hakkında afetten etkilenen ilçe kaymakamlarından detaylı bilgi aldı.

        DİYARBAKIR'DA DEPREM TATBİKATI

        Diyarbakır’da da, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından valilik ve kaymakamlıkların koordinesinde İl ve İlçe Afet Yönetim Merkezleri kuruldu. Tatbikatta, Diyarbakır'da depremden etkilenen Dicle, Hani ve Lice ilçelerinde toplam 5 binanın tamamen göçtüğü bilgisi koordinasyon merkezine ulaştı. Toplantıya Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile Afet grubu üst düzey temsilcileri katıldı. Afet Koordinasyon merkezindeki toplantıya başkanlık eden Vali Zorluoğlu, "Kurul üyelerimiz belirlenen süre içerisinde merkezimize geldiler, kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi kaymakamlarımız vasıtasıyla Dicle, Hani ve Lice ilçelerimizde ilçe afet yönetim merkezleri kuruldu. Bir taraftan da depremin akabinde Diyarbakır Merkez'den ilçelerimize personel ve araç görevlendirilmesi yapıldı. Bu kapsamda Dicle ilçesine 53 personel ve 9 araç, Hani ilçesinde 91 personel ve 17 araç ile Lice ilçesine 32 personel 7 araç görevlendirildi" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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