Narin'i arama çalışmalarında 9'uncu gün; ısırık izinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemedi (4)
SERBESTBIRAKILDIDiyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıp Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve götürüldüğü İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede kolundaki ısırık izinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyen ağabeyi E.
SERBESTBIRAKILDI
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıp Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve götürüldüğü İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemede kolundaki ısırık izinin Narin’e ait olup olmadığı tespit edilemeyen ağabeyi E.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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