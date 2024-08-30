Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        DİYARBAKIR'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 13:28 Güncelleme: 30.08.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Diyarbakır'daki program, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu etkinlikte, halk oyunları gösterileri yapıldı. Askeri birlikler ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli birimlerinin Türk bayraklarıyla yaptıkları geçişinin ardından askeri helikopterlerin pilotları gösteri gerçekleştirdi. Programa Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hacer Kurt, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, 8. Ana Jet Komutanı Gürtaç Kayapınar, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, 16. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mert Önen, Dicle Üniversitesi Rektörü Kamuran Eronat, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Güdemen, kurum amirler ve siyasi parti temsilcileri ile merkez ilçe kaymakamları katıldı.

        'MİLLETİMİZ, KURTULUŞ SAVAŞI'NDA İŞGAL GÜÇLERİNİN KARŞISINA DİKİLMİŞTİR'

        Vali Zorluoğlu, konuşmasında, "Büyük zaferin 102'nci yıl dönümünde sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, safhalar getirdiniz. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Milletimiz, bin yıl önce Malazgirt'te hangi inanç ve kararlılıkla Anadolu'nun kapılarını ardına kadar açmışsa Kurtuluş Savaşı'nda da aynı duygularla işgal güçlerinin karşısına dikilmiştir. Genç ve dinamik nüfusu, verimli tarım arazileri, güçlü sanayi altyapısı, ulaşım altyapısı ve geçmişinden bugüne taşıdığı eşsiz kültürel mirası ile Diyarbakır, hiç şüphem yok kısa bir süre içerisinde Türkiye'nin en üretken şehirlerinden biri haline gelecek. Ancak bunun gerçekleşebilmesinin en temel şartı, sağlanan huzur ve güven ortamına Diyarbakırlı hemşerilerimin sonuna kadar sahip çıkmasıdır. Bu şehrin artık sansasyonel olaylarla, kavgalarla, kısır çekişmelerle kaybedecek vakti kalmamıştır. Diyarbakır artık üretimde, istihdamda, ihracatta, eğitimde, sporda ve sanattaki başarılarıyla gündemde olmalıdır. Bu şehir, bunu başaracak güce ve potansiyele de sahiptir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | Rakipler belli oluyor
        CANLI | Rakipler belli oluyor
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor...
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geliyor...
        Gençler arasındaki husumet kanlı bitti: 1 ölü, 3 gözaltı
        Gençler arasındaki husumet kanlı bitti: 1 ölü, 3 gözaltı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        "Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım"
        "Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım"
        Icardi'den Zafer Bayramı kutlaması
        Icardi'den Zafer Bayramı kutlaması
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Siyasilerden 30 Ağustos mesajları
        Siyasilerden 30 Ağustos mesajları
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        44 yıl önce işlenen cinayet izmaritle çözüldü
        44 yıl önce işlenen cinayet izmaritle çözüldü
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Kayseri'de 8 milyon yıllık 'dev' kafatası!
        Kayseri'de 8 milyon yıllık 'dev' kafatası!
        10 soruda enflasyon düzeltmesi
        10 soruda enflasyon düzeltmesi

        Benzer Haberler

        Narin'i arama çalışmalarında 9'uncu gün; ısırık izinin Narin'e ait olup olm...
        Narin'i arama çalışmalarında 9'uncu gün; ısırık izinin Narin'e ait olup olm...
        Diyarbakır'da Narin'in kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan ağabeyi serbes...
        Diyarbakır'da Narin'in kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan ağabeyi serbes...
        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararı...
        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararı...
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Narin'i arama çalışmalarında 9'uncu gün; ısırık izinin Narin'e ait olup olm...
        Narin'i arama çalışmalarında 9'uncu gün; ısırık izinin Narin'e ait olup olm...
        Bingöl'de 7.5 büyüklüğünde deprem senaryosu ile 'Deprem Saha Tatbikatı' düz...
        Bingöl'de 7.5 büyüklüğünde deprem senaryosu ile 'Deprem Saha Tatbikatı' düz...