Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Prizde unutulan şarj aleti yangına neden oldu

        DİYARBAKIR'da apartman dairesinde prizde unutulan şarj aleti alev alarak yangına neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 16:57 Güncelleme: 30.08.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prizde unutulan şarj aleti yangına neden oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da apartman dairesinde prizde unutulan şarj aleti alev alarak yangına neden oldu. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, evde zarar oluştu.

        Yenişehir ilçesi Hintli Baba 1’inci Sokak’ta bulunan 6 katlı apartmanın son katındaki dairede öğle saatlerinde iddiaya göre prizde unutulan şarj aletinin alev alması sonucu yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde zarar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Porto Rikolu voleybolcunun ölümünde ‘kalp krizi’ şüphesi
        Porto Rikolu voleybolcunun ölümünde ‘kalp krizi’ şüphesi
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geldi
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geldi
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        "İsrail vahşetini Batı Şeria'ya taşıdı"
        "İsrail vahşetini Batı Şeria'ya taşıdı"
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Icardi'den Zafer Bayramı kutlaması
        Icardi'den Zafer Bayramı kutlaması
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        "Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım"
        "Daha adil bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım"

        Benzer Haberler

        Narin'i arama çalışmalarında 10'uncu gün; cuma namazında dualar edildi
        Narin'i arama çalışmalarında 10'uncu gün; cuma namazında dualar edildi
        Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor
        Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor
        Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        Narin'i arama çalışmalarında 9'uncu gün; ısırık izinin Narin'e ait olup olm...
        Narin'i arama çalışmalarında 9'uncu gün; ısırık izinin Narin'e ait olup olm...
        Diyarbakır'da Narin'in kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan ağabeyi serbes...
        Diyarbakır'da Narin'in kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan ağabeyi serbes...
        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararı...
        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararı...