Diyarbakır'da11 gündür kayıp Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında amcası ve aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi’nin de muhtarı olan S.G. gözaltına alındı. Narin’in anne ve babasından alınan DNA örnekleri şüpheli ile karşılaştırılacak.