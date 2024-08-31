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        FLAŞ

        Diyarbakır'da11 gündür kayıp Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında amcası ve aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin de muhtarı olan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 12:36 Güncelleme: 31.08.2024 - 12:36
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        Diyarbakır'da11 gündür kayıp Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında amcası ve aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi’nin de muhtarı olan S.G. gözaltına alındı. Narin’in anne ve babasından alınan DNA örnekleri şüpheli ile karşılaştırılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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