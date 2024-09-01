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        Narin'i arama çalışmaları 12'nci gününde; komandolar arazide delil aradı (2)

        ÇALIŞMALARBİR NOKTADA YOĞUNLAŞTIDiyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kayıp Narin Güran'ı aramalar sürerken, ekipler çalışmaları mahalleye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir bölgede yoğunlaştırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 15:46 Güncelleme: 01.09.2024 - 15:50
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        Narin'i arama çalışmaları 12'nci gününde; komandolar arazide delil aradı (2)
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        ÇALIŞMALARBİR NOKTADA YOĞUNLAŞTI

        Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kayıp Narin Güran’ı aramalar sürerken, ekipler çalışmaları mahalleye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir bölgede yoğunlaştırdı. Ekili mısır ve buğday biçili tarlaların olduğu bölgeye gelen çok sayıda ekip, iz arama köpekleri ve iş makineleriyle çalışma başlattı.

        Emrah KIZIL- Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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