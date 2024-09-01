Narin'i arama çalışmaları 12'nci gününde; komandolar arazide delil aradı (2)
ÇALIŞMALARBİR NOKTADA YOĞUNLAŞTIDiyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kayıp Narin Güran'ı aramalar sürerken, ekipler çalışmaları mahalleye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir bölgede yoğunlaştırdı.
ÇALIŞMALARBİR NOKTADA YOĞUNLAŞTI
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kayıp Narin Güran’ı aramalar sürerken, ekipler çalışmaları mahalleye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir bölgede yoğunlaştırdı. Ekili mısır ve buğday biçili tarlaların olduğu bölgeye gelen çok sayıda ekip, iz arama köpekleri ve iş makineleriyle çalışma başlattı.
Emrah KIZIL- Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/DİYARBAKIR,
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