Narin'i arama çalışmaları 12'nci gününde; komandolar arazide delil aradı (2)

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kayıp Narin Güran’ı aramalar sürerken, ekipler çalışmaları mahalleye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir bölgede yoğunlaştırdı. Ekili mısır ve buğday biçili tarlaların olduğu bölgeye gelen çok sayıda ekip, iz arama köpekleri ve iş makineleriyle çalışma başlattı.

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