Otomobilin çarptığı Amine, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kaza, 26 Ağustos’ta ilçeye bağlı kırsal Göksu Mahallesi’nde meydana geldi. Diyarbakır-Bismil-Batman kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Amine Altun’a, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GC 8364 plakalı otomobil çarptı. Kazada Amine ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Amine Altun, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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