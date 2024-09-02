Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Narin'i arama çalışmaları 13'üncü gününde; gözaltına alınan amca, adliyeye sevk edildi

        DİYARBAKIR'da, Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 13'üncü gününde sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 11:27 Güncelleme: 02.09.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narin'i arama çalışmaları 13'üncü gününde; gözaltına alınan amca, adliyeye sevk edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da, Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 13'üncü gününde sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra, Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

        SON GÖRÜNTÜLERİ OKULUN GÜVENLİK KAMERASINDA

        Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki güvenlik kamerası görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp tepe yolunu kullanarak, evine doğru gittiği yer aldı.

        Arama çalışmalarında 22 Ağustos’ta Güran ailesinin evine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.

        ZIRHLI ARAÇ

        Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı S.G. de gözaltına alındı. S.G.'nin aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından S.G., zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İhracatta ağustos rekoru
        İhracatta ağustos rekoru
        TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
        TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
        Motosikletle geldi, ölüm yağdırdı!
        Motosikletle geldi, ölüm yağdırdı!
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        İzmir'de korku gecesi! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü, 1 yaralı
        İzmir'de korku gecesi! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü, 1 yaralı
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı
        Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        Sol artık Jakobs'a emanet
        Sol artık Jakobs'a emanet
        6 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        6 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        500 bin kişi katıldı! İsrail'de büyük protesto
        500 bin kişi katıldı! İsrail'de büyük protesto
        Samsun'da alkollü sürücü dehşeti: Ortalık savaş alanına döndü
        Samsun'da alkollü sürücü dehşeti: Ortalık savaş alanına döndü
        Vergi gelirleri beklenenin altında
        Vergi gelirleri beklenenin altında
        Yaşadığınız şeyin adı 'distimi' olabilir!
        Yaşadığınız şeyin adı 'distimi' olabilir!
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        Tiktok'taki diş fırçalama videosuna bilim ne diyor?
        Tiktok'taki diş fırçalama videosuna bilim ne diyor?
        Kalabalık ve gürültüden uzak bir eylül tatili için 12 rota
        Kalabalık ve gürültüden uzak bir eylül tatili için 12 rota
        "AfD'nin seçim sonucu endişe verici"
        "AfD'nin seçim sonucu endişe verici"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan am...
        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan am...
        flaş
        flaş
        Diyarbakır'da 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
        Diyarbakır'da 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
        Otomobilin çarptığı Amine, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Otomobilin çarptığı Amine, 6 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Narin'i arama çalışmaları 12'nci gününde; komandolar arazide delil aradı (2...
        Narin'i arama çalışmaları 12'nci gününde; komandolar arazide delil aradı (2...
        Diyarbakır'da 2 bölge için 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' il...
        Diyarbakır'da 2 bölge için 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' il...