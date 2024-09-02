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        Diyarbakır'da,Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 14:56 Güncelleme: 02.09.2024 - 14:56
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        Diyarbakır'da,Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S.G., sevk edildiği adliyede savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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