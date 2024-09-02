Diyarbakır'da,Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S.G., sevk edildiği adliyede savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

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