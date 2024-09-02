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        Narin'i arama çalışmaları 13'üncü gününde; gözaltına alınan amca, adliyeye sevk edildi (2)

        TUTUKLAMATALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİDiyarbakır'da Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı arama çalışmaları 13'üncü gününde sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 14:56 Güncelleme: 02.09.2024 - 14:56
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        Narin'i arama çalışmaları 13'üncü gününde; gözaltına alınan amca, adliyeye sevk edildi (2)
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        TUTUKLAMATALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

        Diyarbakır'da Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı arama çalışmaları 13'üncü gününde sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S.G., savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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