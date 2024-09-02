Diyarbakır'daKur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı arama çalışmaları 13'üncü gününde sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan amcası Salim Güran, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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