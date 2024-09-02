Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        flaş

        Diyarbakır'daKur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı arama çalışmaları 13'üncü gününde sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan amcası Salim Güran, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 18:02 Güncelleme: 02.09.2024 - 18:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        flaş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'daKur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı arama çalışmaları 13'üncü gününde sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan amcası Salim Güran, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Mario'nun lisansı çıkarıldı!
        Mario'nun lisansı çıkarıldı!
        Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
        Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
        2,5 milyar TL'lik miras davasında dikkat çeken talep!
        2,5 milyar TL'lik miras davasında dikkat çeken talep!
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        "Niyeti bu değildi"
        "Niyeti bu değildi"
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        İşte Beşiktaş'ın Benfica'dan transferleri!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        "Çok üzgünüm"
        "Çok üzgünüm"
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
        Abdullah Kayapınar'dan gümüş madalya!
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği

        Benzer Haberler

        Memur-Sen Genel Başkanından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıka...
        Memur-Sen Genel Başkanından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıka...
        Kadın kuaförü ve kızını saçlarından tutup darbetti; o anlar kamerada
        Kadın kuaförü ve kızını saçlarından tutup darbetti; o anlar kamerada
        Kayıp Narin için mezarlıkta yer altı görüntüleme cihazı ile arama
        Kayıp Narin için mezarlıkta yer altı görüntüleme cihazı ile arama
        Üniversite öğrencileri İsrail'in zulmüne şiir, mektup ve resimlerle tepki g...
        Üniversite öğrencileri İsrail'in zulmüne şiir, mektup ve resimlerle tepki g...
        Diyarbakır annelerini konu alan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıl...
        Diyarbakır annelerini konu alan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıl...
        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor