Narin'i arama çalışmaları 13'üncü gününde; gözaltına alınan amca, tutuklandı (4)

Diyarbakır’da 13 gündür kayıp olan Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası Salim Güran’ın, ‘Kasten öldürme’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklandığı bildirildi.

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