Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Narin'i arama çalışmaları 13'üncü gününde; gözaltına alınan amca, tutuklandı (4)

        2SUÇTAN TUTUKLANDIDiyarbakır'da 13 gündür kayıp olan Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası Salim Güran'ın, 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 18:11 Güncelleme: 02.09.2024 - 18:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narin'i arama çalışmaları 13'üncü gününde; gözaltına alınan amca, tutuklandı (4)
        ABONE OL
        ABONE OL

        2SUÇTAN TUTUKLANDI

        Diyarbakır’da 13 gündür kayıp olan Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası Salim Güran’ın, ‘Kasten öldürme’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
        Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu!
        Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu!
        Yeni doğan bebeğin ölümünde flaş gözaltılar!
        Yeni doğan bebeğin ölümünde flaş gözaltılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray'dan Osimhen bombası!
        Galatasaray'dan Osimhen bombası!
        Kıskançlık cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Kıskançlık cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        İsrail'de genel grev!
        İsrail'de genel grev!
        Palamut bolluğu
        Palamut bolluğu
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        İhracatta ağustos rekoru
        İhracatta ağustos rekoru

        Benzer Haberler

        flaş
        flaş
        GÜNCELLEME - 2 Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin soru...
        GÜNCELLEME - 2 Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin soru...
        Narin'i arama çalışmaları 13'üncü gününde; gözaltına alınan amca tutuklandı...
        Narin'i arama çalışmaları 13'üncü gününde; gözaltına alınan amca tutuklandı...
        Diyarbakır'da narkotik suçlardan 41 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da narkotik suçlardan 41 şüpheli tutuklandı
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin soruş...
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin soruş...
        Narin'i arama çalışmaları 13'üncü gününde; gözaltına alınan amca, adliyeye...
        Narin'i arama çalışmaları 13'üncü gününde; gözaltına alınan amca, adliyeye...