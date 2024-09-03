Diyarbakır'daki evlat nöbeti 6'ncı yılında

DİYARBAKIR'da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi, 6'ncı yılında devam ediyor. 376 ailenin dönüşümlü olarak 1828 gündür sürdürdüğü eylemde, şu ana kadar 55 aile, çocuğuna kavuştu. Evlat nöbetindeki aileler, 6'ncı yıl dönümünde evlatlarına 'geri dön' çağrısı yaptı.

Kentte, evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. 376 ailenin dönüşümlü olarak 1828 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 55 aile, çocuğuna kavuştu. Aileler, evlat nöbetinin 6'ncı yıl dönümünde evlatlarına, 'geri dön' çağrısı yaptı. 2014 yılında 17 yaşındayken, Batman'da PKK tarafından kaçırılan Yunus Yenidoğan'ın annesi Remziye Yenidoğan, oğluna çağrıda bulunarak, "Bugün 6'ncı yıl dönümümüz oldu. Nöbeti bekletmiyor, hepimiz katılıyoruz. Hepimiz nöbet tutuyoruz, biz anneler hep birlikte nöbet tutuyoruz. Birbirimizin sırtını tuttukça çocuklarımız geri dönecek. Ama o yılanlar bırakmıyor, bıraksalar ve yollarından çıksalar gelecekler. O yılanlar çocuklarımızın önünü tuttular, çember yaptılar. Çocuklarımızın üstünden ellerini çeksinler. Onların bize acı çektirmeye ne hakları var? Çocuklarımızı dağa, kuşa, kurda yem etmeye ne hakları var? Biz de herkes gibi çocuklarımızı okutmak istiyoruz. Bugün 6 sene oldu, biz çocuklarımızın nöbetini tutuyoruz. Artık gözyaşlarımız kurudu. Artık çocuklarımızı görmeden nefes alamıyoruz. Yeter, bu işkenceden bıktık. Ne hakları var bize bunu çektirmeye? Onların da anneleri gelsin burada 6 yıl beklesinler. Hele bir baksınlar, bizi anlasınlar. Ben bütün annelerin adına söylüyorum. Biz hakkımızı onlara helal etmiyoruz. Öbür dünyada, bu dünyada iki elimiz onların yakasında olacak. Allah'a havale ediyoruz. Allah'tan diliyorum onlar maksadına varmasınlar, varmayacaklar da. Kötü insanlar asla maksadına varmazlar. Çünkü bizim çocuklarımız herkes gibi okumak isterler, okumasına engel oldular. Onların ellerine fişek, bomba koydular. Onları kötü insanlar yaptılar. Bizim çocuklarımız kötü doğmadılar. Herkes gibi çocuk doğdular. Günahsız doğdular. Ama çocuklarımız inşallah günah işlemediler, işlemezler de. Benim çocuğum beni seviyorsa, bana değer veriyorsa o yılanların yanında kalmasın. Ben onun annesiyim, ben ona emek verdim, sevdim. Beni seviyorsa annesine, evine geri dönecek" dedi.