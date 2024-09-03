Diyarbakır'daki evlat nöbeti 6'ncı yılında (2)

'TERÖRÖRGÜTÜNE KARŞI EN BÜYÜK VE YIKICI CEVABI VERDİNİZ'

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Diyarbakır'da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eyleminin 6'ncı yılı dolayısıyla düzenlenen program katıldı. Programa ayrıca Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Galip Ensarioğlu, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Diyarbakır anneleri ile vatandaşlar katıldı. Programda konuşan anneler, evlatlarının dönmelerini istedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, eylemin bir annenin evladını isteyip, HDP binasının camlarını taşlamasıyla başladığını belirterek, "PKK terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır annelerimizin başlattığı evlat nöbeti, 6'ncı yılına girdi. Bir annenin evladına olan sevgisiyle hayat bulan ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da çok yakından takip edilen ve desteklenen bu direniş, dünya terörle mücadele tarihinde de önemli bir yer edinmiştir. Diyarbakır annelerinin başlattığı bu barışçıl direnişle destansı mücadele, tüm korku duvarlarını yerle bir etmiştir. Kötülüğün karşısına iyiliği, umudu ve insanlığı yerleştiren bu direniş, dayanışma ile büyümüş, örgüte hiç beklemediği bir darbeyi vurmuştur. Diyarbakır anneleri destanı nasıl başlamıştı, hatırlamakta fayda var. Bir annemiz, dağa kaçırılan evladını terör örgütü PKK'dan kurtarmak, evladını elinden alanlardan hesap sormak için, çocukların kaçırılmasından sorumlu olanların kullandığı ve önünde bulunduğumuz HDP'nin bu binasının camlarını taşladı. Bu eylem dalga dalga büyüyerek bu kutlu direnişe dönüştü ve cesaretin bulaşıcı olduğunu bize gösterdi. Sizler, acıların bir kenara bırakıp evlatlarınızı geri almak için gösterdiğiniz bu cesaretle terör örgütüne karşı en büyük ve en yıkıcı cevabı verdiniz. Bu aşamada devletimizin tüm kademesi de sizlerin sonuna kadar yanında oldu. Sizler, sadece ana olarak diğer analara güç veremediniz, hiçbir silahın sizin sevginizden ve ana yüreğinizden güçlü olamayacağını da bütün dünyaya gösterdiniz. Bu mücadele, hain terör örgütü tarafından yüreği yaralı bırakılan bütün annelerin mücadelesidir" dedi.

'TERÖRÜN KÖKÜNÜ KAZIMAYA AZ KALDI' Aktaş, terörle mücadelenin süreceğini belirterek, "6 yıldır dualarla, sabırla, cesaretle tutulan bu nöbet, Şırnak'a, Hakkari'ye, Muş'a, Van'a, İzmir'e hatta Almanya'ya uzadı. Bu çabalar meyvesini somut olarak verdi ve hamdolsun ki 55 evlat, ailesine kavuştu. Yaptığımız çalışmalar ve tüm öngörülerimize göre şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, PKK terör örgütünün kanlı ellerinde tek bir evlat dahi kalmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Sayın Bakanımızın desteğiyle sürdürdüğümüz terörle mücadelemizde en büyük dayanaklarımızdan biri de sizlerin bu direniş ruhu, cesareti ve azmidir. Artık kirli düzenleri için kimseyi kandıramayan ve sizlerin evladını kaçırıp kendi evlatlarına yurt içi ve yurt dışında her türlü eğitim imkanını ve konforunu sağlayanların ipliği, pazara çıkmıştır. Ülke içinde güvenliği sağlamanın yanı sıra yaptığımız sınır ötesi operasyonlarla bir güvenlik koridoru inşa ederek örgüte eleman devşiren bu mekanizmayı tamamen ortadan kaldıracağız. Terörün kökünü tamamen kazımaya az kaldı. Milletimizin birliği ve beraberliğine kasteden tek terörist dahi kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir" diye konuştu.