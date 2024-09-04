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        Kadın kuaförü ve kızını saçlarından tutup darbetti; o anlar kamerada

        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde bir erkek, kadın kuaförü anne ve kızını iş yerinde darbetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 16:16 Güncelleme: 04.09.2024 - 16:20
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        Kadın kuaförü ve kızını saçlarından tutup darbetti; o anlar kamerada
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        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde bir erkek, kadın kuaförü anne ve kızını iş yerinde darbetti. Anne ve kızını saçlarından tutarak çeken şüphelinin saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı, cep telefonu ile kayda alındı.

        Olay, Bağlar ilçesindeki bir kadın kuaföründe meydana geldi. M.A ile karısı R.K., 7 Ağustos’ta henüz bilinmeyen nedenle G.E. ile kızı Ş.E.'nin işlettiği kuaföre gelerek, tehdit edip uzaklaştı. Olaydan bir gün sonra kuaföre yalnız gelen M.A., sabah saatlerinde anne G.E. ile kızı Ş.E.'ye saldırıp darbederek, iş yerinden dışarı çıkardı. M.A., daha sonra kendisini savunmaya çalışan G.E.’nin elindeki fırçayı alarak, anne ve kızına, ismi öğrenilmeyen diğer küçük erkek çocuğunun gözleri önünde vurup, saçlarından çekti. Darbedilen anne ve kızı, saldırısı sırasında tişörtü de yırtılan, daha sonra olay yerinen uzaklaşan M.A. ve eşi R.K. hakkında şikayetçi oldu. Olay ise güvenlik kamerasına yansıdı, cep telefonu ile kayda alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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