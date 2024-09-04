Memur-Sen Genel Başkanından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilere ziyaret

MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından haksız şekilde işten çıkartıldıklarını söyleyerek belediye binası önünde oturma eylemi yapan işçilere destek ziyaretinde bulundu. Yalçın, “Sürgün, yıldırma, mobbing, her şeyin alası var. Emek diyenler, ekmek diyenler, insan hakkı diyenler, insan onuru diyenler, emekçi diyenler, aslında gerçek yüzünü ortaya koymuş durumda” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından haksız şekilde işten çıkarıldıklarını söyleyerek belediye binası önünde kurdukları çadırda oturma eylemi yapan işçilere destek ziyaretinde bulundu. Çadır önünde Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman ve işçiler tarafından karşılanan Yalçın, bir süre onlarla sohbet etti. İlk günden bu yana işçilerin yanında olduklarını belirten Yalçın, “Memur-Sen Genel Başkanı olarak, üyelerimizin buradaki arkadaşlarımıza selamlarını getirdim. Biz, soyadımız memur, soyadımız işçi olsa da adımız emekçi. İkimiz aynı işi yapıyoruz. Onun için burada bir emek mücadelesi veriliyor ve alın terine, emeğine sahip çıkmak isteyen insanlar, onur ve hasiyeti için burada bir direniş sürdürüyorlar. 70 gündür buradaki insanlar ekmeğini yeniden elde etmek için uğraşıyor. Çünkü yerel seçimlerinden sonra bunların hepsi ‘DEM’zede’ olarak burada ekmek mücadelesi veriyorlar. Çünkü belediyede emeklerine, ekmeklerine saygı duyulmak yerine emekleri, ekmekleri ellerinden alınarak aç sokağa terk edilmiş durumdalar” diye konuştu.