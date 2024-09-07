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        Diyarbakır'da amca çocukları arasında bıçaklı-sopalı kavga: 5 yaralı

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde amca çocukları arasında borç-alacak nedeniyle çıkan kavgada 3'ü kardeş 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 00:03 Güncelleme: 07.09.2024 - 00:05
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        Diyarbakır'da amca çocukları arasında bıçaklı-sopalı kavga: 5 yaralı
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        DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde amca çocukları arasında borç-alacak nedeniyle çıkan kavgada 3’ü kardeş 5 kişi yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi Barış Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre amca çocukları arasında borç-alacak husumeti nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan M.Y. (24), İ.Y. (35) ve V.Y. (25) isimli kardeşler ile F.Y (35) ve T.Y (41) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi ve Diyarbakır’daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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