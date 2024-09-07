Otomobilin çarptığı Sultan, 24 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, 14 Ağustos'ta Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. A.C.İ. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre kaldırımdan aniden yola fırlayan Sultan Mizgin Kılınç'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Sultan, ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından Bismil Devilet Hastanesi'ne götürülen Sultan Mizgin Kılınç, buradan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Sultan Mizgin Kılınç, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Cenaze, bu sabah saatlerinde Akpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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