Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Otomobilin çarptığı Sultan, 24 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde otomobilin çarptığı Sultan Mizgin Kılınç (14), 24 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 15:49 Güncelleme: 07.09.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin çarptığı Sultan, 24 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde otomobilin çarptığı Sultan Mizgin Kılınç (14), 24 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaza, 14 Ağustos'ta Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. A.C.İ. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre kaldırımdan aniden yola fırlayan Sultan Mizgin Kılınç'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Sultan, ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından Bismil Devilet Hastanesi'ne götürülen Sultan Mizgin Kılınç, buradan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Sultan Mizgin Kılınç, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Cenaze, bu sabah saatlerinde Akpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verilecek
        Narin toprağa verilecek
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da ölü bulunan Narin Güran'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi
        Diyarbakır'da ölü bulunan Narin Güran'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi
        FLAŞ
        FLAŞ
        Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (12)
        Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (12)
        Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (11)
        Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (11)
        Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın otopsisi tamamlandı
        Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın otopsisi tamamlandı
        Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (10)
        Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (10)