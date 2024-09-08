Diyarbakır'da hırsızlık, gasp ve kurşunlama şüphelilerine 'Focus' operasyonu: 8 tutuklama

DİYARBAKIR’da hırsızlık, kurşunlama ve gasp olaylarına karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen ‘Focus’ operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte hırsızlık, kurşunlama ve gasp olaylarına karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik ‘Focus’ adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait farklı tarihlerde güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde bir taksicinin gasbedilmesi, camından girilen minibüste hırsızlık yapılması ve aracın içinden silahlı saldırıda bulunulması yer aldı. Kayıtlarda ayrıca çalınan eşyanın sokak ortasında taşındığı da görüldü.