Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (5)
OTOPSİİŞLEMLERİ SÜRÜYOR, DEFİN İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADIBağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde arama çalışmalarının 19'uncu gününde mahalleye 2 kilometre mesafedeki Eğerturmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürüyor.
OTOPSİİŞLEMLERİ SÜRÜYOR, DEFİN İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde arama çalışmalarının 19’uncu gününde mahalleye 2 kilometre mesafedeki Eğerturmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri sürüyor. Küçük kızın yakınları kurumun önünde beklerken, mahalle mezarlığında da defin işlemleri için hazırlıklar başladı. Mezarlığa getirilen kepçe, mezar açmaya başladı.
Bu arada, mahallede alınan geniş güvenlik önlemleri ise sürüyor.
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