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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe mahallesinde dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe mahallesinde dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
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