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        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe mahallesinde dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 16:19 Güncelleme: 08.09.2024 - 16:19
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        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe mahallesinde dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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