Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (7)

21ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 19 gün sonra mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğerturmaz Deresi’nde çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran evladımızın ölümünden sorumlu olanlarla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen acı olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilmiştir. Narin kızımızla ilgili otopsi işlemi devam etmektedir. Soruşturmanın bu aşamasında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Narin evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum."