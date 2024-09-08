Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (8)

        'TORBADAÇANTASI, ELİF BA'SI VE TERLİKLERİ VARDI'Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın otopsi işlemleri sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 20:56 Güncelleme: 08.09.2024 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (8)
        ABONE OL
        ABONE OL

        'TORBADAÇANTASI, ELİF BA’SI VE TERLİKLERİ VARDI'

        Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın otopsi işlemleri sürüyor. Adli Tıp Kurumu’na gelen Diyarbakır Baro Başkanı Nahir Eren, otopsi işlemlerinin yaklaşık 8 saattir sürdüğünü belirterek, "Diyarbakır Barosu olarak soruşturma sürecinin tamamında, gizlilik ilkeleri doğrultusunda takip ettik. Bugün sabah hepinizin bildiği ve ülkeyi sarsan haber geldi. Yaklaşık 8 saattir süren bir otopsi işlemi var. Saat 12.20’den beri başlayan ve hala içeride devam eden. Tabii kamuoyuna yansıdığı sırada Narin bir torbada bulunduğu yerde gömülü bir şekilde, üzerine taşlar konularak bulunmuştu. Torba ve içerisindeki Narin’e ait eşyalar, Elif Ba’sı, çantası, terlikleri de torbadaydı. Bunların hepsi delil ve inceleniyor" dedi. 

        'VÜCUT DEFORME OLMUŞ'

        Narin’in, aradan geçen sürede vücudunda deformeler olduğunu belirten Eren, "En küçük numuneler büyük bir titizlikle alındı. Bu yüzden ön delil toplama anlamındaki işlemler yaklaşık 3 saat sürdü. Yaklaşık 2-5, 3 saattir de dış otopsi dediğimiz, diğer otopsi işlemleri de bitmek üzere. 19 gün geçmiş, 19 gün sonra Narin’in bedenine ulaşıldı. Şu an için ön rapor bir şekilde hazırlanacak ancak patolojik ve biyolojik incelemeler, araştırmalar, raporlar gelmediği sürece şu an için bir şey söylemek zor. İçeride yaklaşık 13-14 uzman çalışıyor. Her dakikasında ben de otopsiye dahil oldum. Bu raporların sonucunu beklememiz lazım. Sabah Başsavcılıktan aldığımız bilgiyle, aradan geçen 19 günden kaynaklı bedenini deforme olduğunu, ölümün sebebinin tespiti biyolojik ve patolojik araştırmaların sonuçlarına bağlı. Büyük ihtimalle ilgili ve yetkili makamlar açıklama yaparlar. Ne şekilde ve nasıl öldürüldüğü konusunda net bir şey söylememiz mümkün değil. Narin bir şekilde katledildi ve failleri dışarıda olabilir. Bilgi konusunda hassasiyet kamuoyu tarafından da dikkate alınmalıdır. Şu an 3 savcı bu soruşturma ile ilgili görevde. Gözaltı işlemleri, otopsi işlemlerine bağlı elde edilen delille alakalı değil. Raporların dönüşü beklenmekte" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da ölü bulunan Narin Güran'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi
        Diyarbakır'da ölü bulunan Narin Güran'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi
        FLAŞ
        FLAŞ
        Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (12)
        Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (12)
        Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (11)
        Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (11)
        Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın otopsisi tamamlandı
        Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın otopsisi tamamlandı
        Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (10)
        Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (10)