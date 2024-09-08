Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (9)

Gözaltına alınan 2 ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerde Narin Güran'a ait olmadığı belirlenerek, serbest bırakılan E.G. (18) olduğu belirtildi.

Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların arasında; annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcası ve 2 Eylül’de tutuklanan amcası Salim Güran’ın eşinin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

GÖZALTINAALINANLAR ARASINDA ANNESİ, BABASI, 2 AĞABEYİ VE 3 AMCASI VAR

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