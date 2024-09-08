Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (10)
GÖZALTISAYISI 23'E YÜKSELDİBağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 23'e yükseldi.
GÖZALTISAYISI 23'E YÜKSELDİ
Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 23’e yükseldi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.