Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (11)

NARİNİÇİN YÜRÜYÜŞ VE BASIN AÇIKLAMASI

Diyarbakır’daki kadın örgütleri ve siyasi partiler, Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran için yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. Yürüyüşe, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun ile milletvekilleri, ilçe belediye eş başkanları, kadın örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Narin Güran’ın fotoğrafının taşındığı yürüyüş, Koşuyolu Parkındaki İnsan Hakları Anıtı önüne kadar devam etti. DEM Partili Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, yürüyüşün ardından düzenlenen basın açıklamasında üzgün ve öfkeli olduklarını belirterek, "Ailelerin çocuklarını koruması gerekir, tüm dünyada böyledir. Ama bizim toplumumuzda aileler çocuklarını korumuyor. Bu ne anlama geliyor? Bu, içinde yaşadığımız toplumun çürümüş olduğu anlamına geliyor. Çocuklarımıza sahip çıkamadığımız için, toplumumuza sahip çıkamadığımız için, öncelikle kendimizden özür dilemeliyiz. Tüm toplumumuza büyük bir çağrıda bulunuyoruz; bu çürümeyi bırakalım. Öncelikle çocuklara sahip çıkalım; öncelikle çocukların haklarını, kadınların haklarını, hayvanların haklarını, tüm doğanın haklarını koruyan bir siyasi ahlaka ve birlikte yaşama kültürüne sahip çıkalım. Ya bu haklara ve değerlere sahip çıkacağız ya da her gün aramızdan bir Narin'i kaybedeceğiz" dedi.