Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (11)

        NARİNİÇİN YÜRÜYÜŞ VE BASIN AÇIKLAMASIDiyarbakır'daki kadın örgütleri ve siyasi partiler, Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran için yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 23:49 Güncelleme: 08.09.2024 - 23:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (11)
        ABONE OL
        ABONE OL

        NARİNİÇİN YÜRÜYÜŞ VE BASIN AÇIKLAMASI

        Diyarbakır’daki kadın örgütleri ve siyasi partiler, Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran için yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. Yürüyüşe, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun ile milletvekilleri, ilçe belediye eş başkanları, kadın örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Narin Güran’ın fotoğrafının taşındığı yürüyüş, Koşuyolu Parkındaki İnsan Hakları Anıtı önüne kadar devam etti. DEM Partili Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, yürüyüşün ardından düzenlenen basın açıklamasında üzgün ve öfkeli olduklarını belirterek, "Ailelerin çocuklarını koruması gerekir, tüm dünyada böyledir. Ama bizim toplumumuzda aileler çocuklarını korumuyor. Bu ne anlama geliyor? Bu, içinde yaşadığımız toplumun çürümüş olduğu anlamına geliyor. Çocuklarımıza sahip çıkamadığımız için, toplumumuza sahip çıkamadığımız için, öncelikle kendimizden özür dilemeliyiz. Tüm toplumumuza büyük bir çağrıda bulunuyoruz; bu çürümeyi bırakalım. Öncelikle çocuklara sahip çıkalım; öncelikle çocukların haklarını, kadınların haklarını, hayvanların haklarını, tüm doğanın haklarını koruyan bir siyasi ahlaka ve birlikte yaşama kültürüne sahip çıkalım. Ya bu haklara ve değerlere sahip çıkacağız ya da her gün aramızdan bir Narin'i kaybedeceğiz" dedi. 

        'BÜTÜN KURUMLAR BU YÜKÜN ALTINDA KALDIK, BELEDİYE OLARAK HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ'

        Yürütülen soruşturmayı hatırlatan Hatun, olayın üzerinde durulması ve olayda ihmali olanlardan hesap sorulması gerektiğini ifade ederek, "Madem yasa korumaz, biz koruyalım. Bugün 19 gündür Diyarbakır'da Dicle Nehri kıyısında bir çocuk kayıp. Maalesef biz tüm kurumlar; belediye, jandarma, polis, AFAD hep birlikte bu olayın altında kaldık. Belediye adına halkımızdan özür diliyoruz. Başka hiçbir Narin'in ailesinin elinde kaybolmasına izin vermemeliyiz, bunun için hep birlikte söz vermeliyiz. Devlete sesleniyoruz; 19 gündür ne yaptınız? Dicle Nehri'nin suyunu kestiniz, tüm asker ve polislerinizi o bölgeye yığdınız, onlarca kez arama yaptınız, Dicle Nehri kıyısında neyi korudunuz? Çocuğun ne dili ne dini ne siyaseti var; çocuk sadece çocuktur. Kim tarafından öldürülmüş olursa olsun, her çocuk çocuktur. Elinizdeki sorumlulukla çocuklara sahip çıkmalısınız. Topluma sahip çıkmalısınız. Siz, Narin'i öldürenleri korudunuz. Adli Tıp'tan bir bilgi geldi. Maalesef Narin'in cesedi çürümüş. Bugün öldürülmemiş ve herkesin bu cinayetten haberi vardı. Tüm halkın doğru bilgiyi alma hakkı var. Bu şehrin bilgi alma hakkı var. Bizim ne olduğunu sorma hakkımız var. Herkes bilsin ki bundan sonra çocuklarımızı ve toplumumuzu bu çürümeden koruyacağız. Bu yük hepimizin omuzlarında" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da ölü bulunan Narin Güran'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi
        Diyarbakır'da ölü bulunan Narin Güran'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi
        FLAŞ
        FLAŞ
        Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (12)
        Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (12)
        Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın otopsisi tamamlandı
        Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın otopsisi tamamlandı
        Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (10)
        Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (10)
        GÜNCELLEME 2 - Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada 23...
        GÜNCELLEME 2 - Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada 23...