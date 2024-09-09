Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu (12)
TUTUKLANANAMCANIN OTOMOBİLİ YENİDEN İNCELEMEYE ALINDIBağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve sabah saatlerinde mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresinde yapılan aramada bulunarak Adli Tıp Kurumu'na getirilen Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.
TUTUKLANANAMCANIN OTOMOBİLİ YENİDEN İNCELEMEYE ALINDI
Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve sabah saatlerinde mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresinde yapılan aramada bulunarak Adli Tıp Kurumu’na getirilen Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. Narin'in tutuklanan amcası Salim Güran'a ait olan ve Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği otomobil, incelenmek üzere jandarma tarafından tekrar götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.