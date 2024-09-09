BakanTunç: Narin Güran'ın ölümüyle ilgili elde edilen deliller doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltındaki kişi sayısı 24’e yükseldi.

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