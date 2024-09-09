Narin, tabutuna sarılı duvak ve beyaz elbisesiyle son yolculuğuna uğurlandı (2)

BAKANYARDIMCISI YENİGÜN: NE YAZIK Kİ BEKLEDİĞİMİZ HABERİ ALAMADIK

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cenazesine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Diyarbakır Valiliği'ne geçip, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yardımcısı Yenigün, "Sözlerime biraz önce ebediyete dualarla uğurladığımız Narin kızımıza tekrar Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Narin yavrumuzun mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun Narin'in acısı hepimizi derinden yaraladı, yaşadığımız acının tarifi yok. Narin kızımızın kaybolduğu haberi alınır alınmaz kızımızı bulmak için devletimizin tüm kurumları seferber oldu. Güvenlik güçlerimiz Narin yavrumuza sağ salim ulaşmak için çok yoğun bir arama ve inceleme çalışması yürüttüler. Günlerdir süren bu çalışmalar neticesinde ne yazık ki beklediğimiz haberi alamadık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat takipçisi olduğu ve hepimizi sarsan bu elim olayda Narin evladımızın acı haberiyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş da süreci en başından itibaren büyük bir hassasiyetle takip ediyor" dedi.