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        Narin, tabutuna sarılı duvak ve beyaz elbisesiyle son yolculuğuna uğurlandı (2)

        BAKANYARDIMCISI YENİGÜN: NE YAZIK Kİ BEKLEDİĞİMİZ HABERİ ALAMADIKDiyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cenazesine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Diyarbakır Valiliği'ne geçip, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 14:14 Güncelleme: 09.09.2024 - 14:30
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        Narin, tabutuna sarılı duvak ve beyaz elbisesiyle son yolculuğuna uğurlandı (2)
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        BAKANYARDIMCISI YENİGÜN: NE YAZIK Kİ BEKLEDİĞİMİZ HABERİ ALAMADIK

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cenazesine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Diyarbakır Valiliği'ne geçip, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yardımcısı Yenigün, "Sözlerime biraz önce ebediyete dualarla uğurladığımız Narin kızımıza tekrar Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Narin yavrumuzun mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun Narin'in acısı hepimizi derinden yaraladı, yaşadığımız acının tarifi yok. Narin kızımızın kaybolduğu haberi alınır alınmaz kızımızı bulmak için devletimizin tüm kurumları seferber oldu. Güvenlik güçlerimiz Narin yavrumuza sağ salim ulaşmak için çok yoğun bir arama ve inceleme çalışması yürüttüler. Günlerdir süren bu çalışmalar neticesinde ne yazık ki beklediğimiz haberi alamadık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat takipçisi olduğu ve hepimizi sarsan bu elim olayda Narin evladımızın acı haberiyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş da süreci en başından itibaren büyük bir hassasiyetle takip ediyor" dedi.

        'HUKUKİ SÜRECİ TİTİZLİKLE TAKİP EDECEĞİZ'

        Bakan Yardımcısı Yenigün, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak il müdürlüğümüz kanalıyla olaydan etkilenen çocuklarımız için sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağlıyoruz. Evlatlarımızın fiziksel ve psikolojik iyilik hallerini sağlamak, onların güvenli bir şekilde büyümelerini sağlamak en hassas olduğumuz konudur. Onları güvenli yarınlara taşıma, sevgi ve şefkatle büyümeleri için ne gerekiyorsa yapma sorumluluğu toplum olarak hepimizin temel insanlık görevidir. Bu anlamda göz bebeğimiz masum yavrularımızın maruz kaldığı her türlü kötülüğün, her zaman karşısındayız. Bir çocuğa zarar vermek, yalnızca hukuki değil; aynı zamanda ahlaki ve toplumsal bir suçtur. Toplumun vicdanında derin yaralar açar ve asla kabul edilemez. Bu süreçte olayın yaşandığı mahallede psikososyal destek çalışmalarına devam edeceğimizi de ayrıca belirtmek isterim. Konuyla ilgili adli soruşturma devam ediyor. Bakanlık olarak davaya müdahil olup, hukuki süreci biz de titizlikle takip edeceğiz. Narin kızımızı hayattan koparan kişi veya kişiler en ağır şekilde cezalandırılacaklardır. Tekrar hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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