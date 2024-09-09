Narin, tabutuna sarılı duvak ve beyaz elbisesiyle son yolculuğuna uğurlandı (3)
NARİN'İNOKULU VE SIRASI BOŞ KALDIDiyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın eğitim gördüğü Tavşantepe İlkokulu'nda sıralar boş kaldı.
NARİN’İNOKULU VE SIRASI BOŞ KALDI
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın eğitim gördüğü Tavşantepe İlkokulu’nda sıralar boş kaldı. Bugün okulda eğitim öğretimin yapılmadığı görüldü.
Serhat Ozan YILDIRIM/DİYARBAKIR,
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