Narin'i, tutuklu amcasının 200 bin lira teklifi karşılığında dere kenarına saklamış (2)

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra derede çuval içinde ölü bulunan Narin Güran’ın cansız bedenin taşındığı kırmızı otomobilin de arama çalışmalarına katılan helikopterden alınan görüntülere yansıdığı ortaya çıktı. 25 Ağustos’ta İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait helikopterle alınan görüntülerde Nevzat B.'nin, Salim Güran’ın otomobilinden aldığı Narin’in cesedini taşıdığı kırmızı otomobilin mahallede park halinde olduğu görüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.