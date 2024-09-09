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        Narin'i, tutuklu amcasının 200 bin lira teklifi karşılığında dere kenarına saklamış (2)

        CENAZENİNTAŞINDIĞI KIRMIZI ARAÇ GÖRÜNTÜLENMİŞBağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra derede çuval içinde ölü bulunan Narin Güran'ın cansız bedenin taşındığı kırmızı otomobilin de arama çalışmalarına katılan helikopterden alınan görüntülere yansıdığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 17:44 Güncelleme: 09.09.2024 - 17:50
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        Narin'i, tutuklu amcasının 200 bin lira teklifi karşılığında dere kenarına saklamış (2)
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        CENAZENİNTAŞINDIĞI KIRMIZI ARAÇ GÖRÜNTÜLENMİŞ

        Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra derede çuval içinde ölü bulunan Narin Güran’ın cansız bedenin taşındığı kırmızı otomobilin de arama çalışmalarına katılan helikopterden alınan görüntülere yansıdığı ortaya çıktı. 25 Ağustos’ta İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait helikopterle alınan görüntülerde Nevzat B.'nin, Salim Güran’ın otomobilinden aldığı Narin’in cesedini taşıdığı kırmızı otomobilin mahallede park halinde olduğu görüldü.

        Serhat Ozan YILDIRIM-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

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