Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        flaş

        Diyarbakır'ınBağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın (8) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden olan ve ifadesinde Salim Güran'ın, Narin'in cesedini saklaması için kendisine 200 bin lira teklif ettiğini ve ardından çuvala koyarak dere kenarında sakladığını itiraf eden Nevzat B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 15:30 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        flaş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır’ınBağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın (8) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden olan ve ifadesinde Salim Güran’ın, Narin’in cesedini saklaması için kendisine 200 bin lira teklif ettiğini ve ardından çuvala koyarak dere kenarında sakladığını itiraf eden Nevzat B. adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        İki bakandan Narin açıklaması
        İki bakandan Narin açıklaması
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat
        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Riskli binanın betonundan deniz kabukları çıktı!
        Riskli binanın betonundan deniz kabukları çıktı!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Arkadaşını vurup ölmesini bekledi!
        Arkadaşını vurup ölmesini bekledi!
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        Trimester ne demek?
        Trimester ne demek?
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da teknoloji ve davranışsal bağımlılık polikliniği hizmete girdi
        Diyarbakır'da teknoloji ve davranışsal bağımlılık polikliniği hizmete girdi
        Diyarbakır'da 35. Ulusal Kimya Kongresi başladı
        Diyarbakır'da 35. Ulusal Kimya Kongresi başladı
        Diyarbakır'da polis ekipleri okulların çevresinde uygulama yaptı
        Diyarbakır'da polis ekipleri okulların çevresinde uygulama yaptı
        Narin Güran cinayetinde 24 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı
        Narin Güran cinayetinde 24 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı
        Narin Güran'ın ölümüne ilişkin detaylar şüpheli ifadesinde
        Narin Güran'ın ölümüne ilişkin detaylar şüpheli ifadesinde
        Narin Güran'ın ölü bulunduğu Eğertutmaz Deresi'nde yeniden inceleme yapıldı
        Narin Güran'ın ölü bulunduğu Eğertutmaz Deresi'nde yeniden inceleme yapıldı